La Juventus ha effettuato una prima richiesta formale per il centravanti olandese, valutando la fattibilità dell’operazione. La società sta analizzando i dettagli e le cifre possibili per il trasferimento, mentre continua a monitorare anche la situazione di Kolo Muani. La dirigenza accelera le trattative per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Mercato Juve: la dirigenza accelera per rinforzare il reparto offensivo e valuta il centravanti olandese in attesa di novità per Kolo Muani. Il mercato in entrata entra nella fase cruciale per definire il reparto avanzato. Secondo le indiscrezioni odierne della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha fretta di completare la propria rosa per i primi impegni ufficiali. Il tecnico vuole nel giro di poco tempo almeno un nuovo attaccante per poter lavorare con il gruppo al completo e testare i meccanismi offensivi. La Juve accelera per accontentare le richieste, esplorando diverse piste per garantire gol e profondità. La priorità resta Randal Kolo Muani, ma le difficoltà impongono di mantenere aperte valide alternative per l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee torna prepotentemente nei radar della Juve: prima chiamata per sondare la fattibilità, dettagli e possibili cifre del colpo

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Il mercato in salita della Juventus: le ultime su Holm, Kolo Muani, Zirkzee, Vlahovic e altri nomi

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