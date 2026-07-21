Il governatore della Lombardia ha dichiarato che la regione continuerà a cercare una soluzione per istituire zone economiche speciali, anche se il ministro ha detto che non sono applicabili. La posizione è chiara: si devono trovare alternative per realizzare le Zes in Lombardia, nonostante le indicazioni del governo. La questione rimane aperta e ancora non ci sono decisioni definitive.

Milano, 21 luglio 2026 – Sulle Zes, le zone economiche speciali, e in particolare la possibilità di istituirla anche in Lombardia, "io sono convinto che si debba trovare una soluzione ". Non ha dubbi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi a cui aveva replicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. ATTILIO FONTANA POLITICO "Il ministro Urso ha detto che la Zes non è applicabile e proprio con lui abbiamo discusso per cercare di individuare un sistema, un'altra strada che ci aiuti a risolvere questo che oggettivamente è un problema grave", ha spiegato Fontana. La Zes,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zes anche in Lombardia, Fontana non molla: “Il ministro Urso dice che non è applicabile? Si trovi un’altra strada”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fontana attacca Urso sulla Zes per il NordVenerdì, la Commissione europea non ha fornito risposte all’Italia sulla riforma dell’Ets, che prevede tasse su emissioni di gas serra, dai trasporti...

Data center in Lombardia: Fontana e Urso decidono il futuro dei sitiIl governatore e un assessore hanno deciso come procedere con i cantieri dei nuovi data center in Lombardia, senza nominare un commissario...

Temi più discussi: Zes anche al Nord? Il sogno della Lombardia: La chiediamo da 10 anni. Cosa sono e perché se ne parla; Zes al nord, una promessa elettorale senza risorse; La Zes per il nord non piace al sud e rischia di spaccare il governo; Chi prende in giro la Lombardia.

Zes anche in Lombardia? Fontana non molla: Si deve trovare una soluzioneIl governatore lombardo: Non è soltanto una questione economica ma anche una questione di competitività dei nostri territori perché perdere tanti lavoratori e tanti imprenditori che vanno oltre confi ... ilgiorno.it

Roma non ci vuole bene, noi le stiamo sulla balle: appena può ci mette due dita negli occhi, ha detto Fontana, ricordando la sua recente battaglia sullo scarso numero di poliziotti in Lombardia e passando all’attacco sulla Zone Economiche Speciali. Le chi x.com

Zes anche al Nord? Il sogno della Lombardia: La chiediamo da 10 anni. Cosa sono e perché se ne parlaQualcosa si muove, il dibattito sull’estensione dello status di Zone Economiche Speciali si è (ri)aperto. Fontana: Ora aspettiamo la convocazione del ministro Urso. Cosa può cambiare e perché nelle ... msn.com