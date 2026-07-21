Zero rivoluzioni e più eleganza Il nuovo Giornale non vi deluderà

Da domani, il quotidiano sarà in edicola con una veste grafica rivista, più elegante e senza rivoluzioni radicali. La nuova impostazione si distingue per un design più curato e lineare, mantenendo i contenuti tradizionali. La redazione ha comunicato questa novità in anticipo, per permettere ai lettori di conoscere in anticipo le modifiche che verranno introdotte.

Da domani il Giornale si presenta in edicola con un abito nuovo. Ve lo annuncio oggi, alla vigilia, perché le sorprese vanno bene per i compleanni, non per i giornali: il lettore ha diritto di sapere prima che cosa troverà dopo. E lo dico subito, per tranquillizzare i più affezionati, che sono anche i più sospettosi, e fanno benissimo a esserlo: cambiamo pelle, non anima. Come la Valentina di quella vecchia poesia, vestita di nuovo ma sempre lei, capace di restare sé stessa anche col fiocco fresco di sartoria. Ci siamo rifatti il guardaroba, non il carattere. Voi ci ritroverete come sempre, e noi non vi vogliamo diversi da come siete: gente che al mattino pretende di capire il mondo senza che nessuno le faccia la predica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Serge Lifar, or the Revolution of Dance

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Zero rivoluzioni e più eleganza. Il nuovo Giornale non vi deluderàLe rivoluzioni le lasciamo volentieri a chi non ha niente da conservare. Noi abbiamo molto: la libertà di giudizio, il gusto del fatto raccontato com'è e non come converrebbe, l'irriverenza verso il p ... ilgiornale.it