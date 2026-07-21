La puntata di RAW del 20 luglio, lunga tre ore, ha presentato diversi momenti legati a SummerSlam, ma non sono stati trasmessi match o promo dedicati alla divisione femminile. Durante lo show, tutto lo spazio è stato riservato agli uomini, senza alcun intervento o segmento specifico per le wrestler. La programmazione si è concentrata esclusivamente sulla categoria maschile, senza coinvolgimento delle atlete nel corso della serata.

La puntata di RAW del 20 luglio ha regalato diversi momenti importanti in vista di SummerSlam, ma al termine delle tre ore di show è emerso un dato insolito: non si è disputato alcun match femminile e non c’è stato nemmeno un promo sul ring dedicato alla divisione donne. L’intero episodio si è concentrato quasi esclusivamente sulla divisione maschile, con particolare attenzione alle storyline che coinvolgono Seth Rollins, Roman Reigns, Solo Sikoa, LA Knight e The Bloodline. Sebbene la WWE alterni spesso i propri roster da una settimana all’altra, sorprende vedere la divisione femminile completamente esclusa, soprattutto con SummerSlam ormai alle porte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’ultima puntata di RAW dedica tre ore agli uomini, nessuno spazio per la divisione femminile

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WWE RAW 29 Junio 2026 - Resumen Completo en Español

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