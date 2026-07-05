Nonostante siano passati diversi anni, alcuni investitori continuano a credere in un possibile ritorno di Vince McMahon alla WWE. Secondo la piattaforma di prediction market Kalshi, le probabilità che l’ex dirigente rientri nella compagnia entro il 2026 si attestano intorno al 20%. La notizia si basa su scommesse e previsioni di mercato, senza conferme ufficiali. McMahon ha lasciato la WWE in passato, ma l’interesse degli investitori resta vivo.

Vince McMahon è ormai lontano dalla WWE da diverso tempo, ma c’è ancora chi è disposto a puntare denaro sul suo possibile ritorno. Secondo la piattaforma di prediction market Kalshi, McMahon avrebbe attualmente circa il 20% di probabilità di tornare in WWE entro il 2026. Si tratta di una possibilità considerata piuttosto remota, ma il mercato ha già registrato oltre 4.700 dollari di volume di scambi, segno che le speculazioni sul suo conto sono tutt’altro che scomparse. Le voci sul ritorno di Vince McMahon non si sono mai spente. McMahon non ricopre alcun ruolo in WWE da quando ha lasciato definitivamente la compagnia, anche se il suo percorso è stato piuttosto complesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Vince McMahon non è un’ipotesi tramontata, i trader continuano a crederci

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Would Vince McMahons Return to WWE Actually Work

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