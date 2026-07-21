WWE | Jey Uso è tornato la Bloodline domina il finale di RAW

Jey Uso è tornato a RAW dopo due settimane di assenza, intervenendo nel finale del main event per aiutare la sua famiglia. La sua presenza ha provocato un caos nel finale dell’episodio. La Bloodline ha dominato la scena nel corso della serata, con Jey Uso che ha fatto il suo ritorno in modo improvviso e deciso.

Jey Uso ha fatto il suo sorprendente ritorno nell’episodio di RAW della scorsa notte, ponendo fine a due settimane di assenza e intervenendo nel momento decisivo del main event per aiutare la sua famiglia nel caos finale della serata. Lo “YEET Man” è entrato in scena nelle battute conclusive dell’incontro tra LA Knight e Jacob Fatu, dando un contributo fondamentale alla sua squadra in vista di SummerSlam. Il suo ritorno ha inoltre sancito la reunion con il fratello Jimmy Uso in vista dell’attesissimo Six-Man Tag Team Match. Jey Uso salva Jimmy e Jacob Fatu nel finale di RAW. Il main event di RAW vedeva contrapposti LA Knight e Jacob Fatu. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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