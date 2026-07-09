WWE | Jey Uso rompe il silenzio sulla causa di divorzio

Jey Uso ha deciso di parlare per la prima volta sulla causa di divorzio da Takecia Fatu, che ha attirato l'attenzione nei mesi scorsi. L'atleta della WWE ha confermato di essere coinvolto in una separazione, ma non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla causa o sui motivi della rottura. La notizia si aggiunge alle precedenti comunicazioni di massima riservatezza da parte di Jey Uso riguardo alla vicenda personale.

Recentemente abbiamo riportato la notizia (che trovate QUI ) della causa di divorzio tra Takecia Fatu e Jey Uso, riscontrando il massimo riserbo da parte del membro della Bloodline sulla vicenda personale che lo riguarda. Neanche finito di dirlo, Jey Uso ha deciso di rompere il silenzio dietro al quale si era trincerato e, come spesso accade, come cassa di risonanza alle sue dichiarazioni ha scelto i social network. Jey Uso su Instagram: “Adesso ho bisogno del vostro supporto”. Buona la seconda, potremmo dire. La prima replica è arrivata su Instagram con un post in cui si definiva un uomo adulto, ma successivamente è stato cancellato per lasciare spazio a qualcosa di più incisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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