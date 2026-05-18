AJ Styles chiarisce il suo futuro in WWE | Non voglio fare parte del team creativo

In un'intervista recente, AJ Styles ha dichiarato di non avere intenzione di entrare a far parte del team creativo della WWE. L’atleta ha specificato di preferire concentrarsi sul proprio ruolo in qualità di wrestler e di non voler assumere incarichi legati alla gestione delle storyline o delle decisioni editoriali della compagnia. La sua posizione è chiara e senza mezzi termini, lasciando intendere che continuerà a dedicarsi esclusivamente all’attività in-ring, senza coinvolgimenti nelle funzioni di produzione o creazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AJ Styles potrebbe anche stare costruendo il proprio futuro dietro le quinte in WWE, ma c’è una cosa che ha voluto chiarire senza mezzi termini: non ha alcun interesse a entrare nel team creativo della compagnia. Dopo aver recentemente parlato del suo ruolo nello scouting e nel mentoring dei talenti in vista della fine della sua carriera sul ring, Styles ha spiegato di voler mantenere una netta distanza dalle responsabilità legate alla scrittura delle storyline e alla gestione creativa. AJ Styles chiude le porte al ruolo creativo. Durante il podcast Phenomenally Retro, Styles ha ammesso di evitare volutamente di conoscere i piani creativi generali della WWE, semplicemente perché non desidera ricoprire quel tipo di ruolo: “Non so nulla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AJ Styles chiarisce il suo futuro in WWE: “Non voglio fare parte del team creativo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AJ Styles Shouts Out The Young Bucks But Refuses to Sign AEW World Title Sullo stesso argomento WWE: AJ Styles parla del suo nuovo ruolo nella compagniaNegli ultimi mesi AJ Styles ha iniziato a ricoprire un ruolo diverso all’interno della WWE, affiancando alla carriera sul ring anche alcune... AJ Styles costretto al ritiro? Le condizioni fisiche del campione WWEIl ritorno di AJ Styles su Raw a Atlanta ha acceso i riflettori su una serata ricca di emozioni, tra tributi del pubblico e l’annuncio dell’ingresso...