Francesca Jones ha vinto l’ATV Bancomat Tennis Open, torneo WTA 125 a Roma, battendo in finale Lucia Bronzetti con un punteggio di 6-3 6-1. Con questa vittoria, la britannica ha conquistato il suo terzo titolo WTA 125, dopo quelli ottenuti l’anno precedente a Contrexeville e Palermo. La partita si è svolta in una finale molto attesa, con Jones che ha dominato l’incontro.

Francesca Jones è la nuova campionessa dell’ATV Bancomat Tennis Open. La britannica si è aggiudicata l’attesa finale contro Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-3 6-1, mettendo così in bacheca il terzo titolo Wta 125 della carriera dopo i due vinti lo scorso anno a Contrexeville e Palermo. Davanti al tutto esaurito del Circolo Antico Tiro a Volo, è stata strepitosa la prestazione della terza testa di serie, che ha spento sul più bello la fantastica settimana di Bronzetti. Con questo successo Jones si aggiunge al prestigioso albo d'oro del torneo, che ha visto concludersi una fantastica sedicesima edizione. Da lunedì la classifica vedrà Jones salire alla posizione numero 113 Wta, buon salto anche per Lucia Bronzetti, che guadagna 19 posizioni e si issa al numero 120 del mondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wta 125 Roma, Jones vince la finale contro Bronzetti: "Titolo speciale nella mia città preferita"

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