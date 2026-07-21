windtre lancia su winday il concorso a tema premi da supereroe

WindTre ha avviato su WinDay un concorso chiamato “Premi da Supereroe”, in occasione dell’uscita nelle sale di “Spider-Man: Brand New Day”. La promozione è collegata al lancio del nuovo capitolo del film dedicato all’eroe Marvel distribuito in Italia da Sony Pictures. I dettagli sulle modalità di partecipazione e premi non sono stati comunicati.

ROMA – In occasione dell’arrivo nelle sale di “Spider-Man: Brand New Day”, il nuovo capitolo dedicato all’iconico supereroe Marvel distribuito in Italia da Sony Pictures, . L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra WINDTRE, The Space Cinema e Sony Pictures, per far vivere ai clienti un’esperienza unica, ispirata al film “Spider-Man: Brand New Day”, in uscita al cinema dal 29 luglio 2026. Gli spettatori potranno vivere il film nella massima qualità, grazie alle proiezioni laser 4K, ai colori brillanti e a un suono cristallino, per un’esperienza cinematografica immersiva e coinvolgente. Dal 22 al 31 luglio tutti i clienti WINDTRE avranno... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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