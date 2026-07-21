Il termine evoca l'immagine di un «fiore di campo» (wildflower), che cresce liberamente e secondo i propri ritmi senza che nessuno lo forzi. Questa tendenza, diffusa soprattutto tra la Gen Z, nasce come reazione alla frenesia e all'ansia generate dagli algoritmi e dai continui "match" delle app di incontro. Per capire meglio il fenomeno e come sta cambiando gli approcci nelle relazioni sentimentali, abbiamo intervistato il Dott. Marco Anselmini, psicologo, psicoterapeuta e Responsabile della Formazione di Relatomy, metodo che unisce studi su comportamento, comunicazione e relazioni in un modo pratico e personalizzato. Dottore, come... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Wildflowering, che cos'è la tendenza sentimentale modello «fiore di campo» che ribalta la cultura del dating veloce

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