Il White Dinner Water Show 2026 si è tenuto a Villa ReNoir, celebrando il decimo anniversario con due serate sold out. Circa 1.400 persone hanno partecipato a spettacoli immersivi con artisti internazionali e la tradizionale cena nell’acqua. L’evento ha riscosso grande successo, con le serate che si sono svolte senza problemi. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.

Il White Dinner Water Show 2026 di Villa ReNoir celebra dieci anni di eccellenza con due serate sold out, quasi 1.400 ospiti, spettacoli immersivi, artisti internazionali e la celebre cena nell’acqua. Villa ReNoir celebra dieci anni di eccellenza con la notte più spettacolare d’Europa: l’unico evento al mondo dove si cena nell’acqua Quasi 1.400 ospiti in due serate sold out, artisti internazionali, personaggi dello spettacolo, acrobate sospese a settanta metri d’altezza, oltre sei ore di show senza interruzioni e milioni di visualizzazioni sui social. Il White Dinner Water Show consacra Villa ReNoir tra le eccellenze assolute dell’intrattenimento italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - White Dinner Water Show 2026: Villa ReNoir celebra dieci anni con lo show nell’acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

White Dinner Water Show by Villa ReNoir 2026

Notizie e thread social correlati

White Dinner Water Show, Villa ReNoir incanta l’EuropaIl decimo anniversario di Villa ReNoir ha portato due serate estive a un evento internazionale.

White Dinner Water Show: si preannuncia una serata mai vistaUna serata di spettacolo si svolgerà con un tema bianco, coinvolgendo un evento chiamato White Dinner Water Show.

Temi più discussi: Vicino Milano la cena in una piscina tra spettacoli e fuochi d'artificio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 luglio: tutti gli eventi; Irene Antonucci presenta la diretta ufficiale per i 10 anni di Villa Renoir; White Dinner Water Show, Villa ReNoir incanta l’Europa.

White Dinner Water Show 2026Il White Dinner Water Show 2026 di Villa ReNoir celebra dieci anni di eccellenza con due serate sold out, quasi 1.400 ospiti, spettacoli immersivi, artisti internazionali e la celebre cena nell’acqua. novella2000.it

White Dinner Water Show a Villa ReNoir/ Spettacolo e luxury: presente Jo SquilloA Villa ReNoir si è tenuto l'attesissimo White Dinner Water Show, con tanti ospiti vip come Jo Squillo e Amedeo Goria: la serata A Villa ReNoir si è tenuta l’attesissima White Dinner Water Show, ... ilsussidiario.net