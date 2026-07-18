White Dinner Water Show Villa ReNoir incanta l’Europa

Il decimo anniversario di Villa ReNoir ha portato due serate estive a un evento internazionale. La manifestazione ha combinato spettacoli, cucina, musica, tecnologia e performance artistiche, attirando pubblico da diversi paesi europei. L’evento ha coinvolto artisti e chef, creando un’esperienza multisensoriale. La festa ha segnato il decennale con un programma ricco di iniziative e momenti di intrattenimento, portando alla ribalta la location come punto di riferimento per eventi culturali e artistici.

. Il decennale di Villa ReNoir ha trasformato due serate estive in un grande evento internazionale capace di unire spettacolo, alta cucina, musica, tecnologia e performance artistiche. Con quasi 1.400 partecipanti, una produzione scenica senza precedenti e milioni di visualizzazioni sui social, il White Dinner Water Show si conferma un appuntamento unico nel panorama europeo dell’intrattenimento. Villa ReNoir ha celebrato il suo decimo anniversario con un’edizione memorabile del White Dinner Water Show, regalando agli ospiti un’esperienza che ha superato i confini del tradizionale evento di gala. Nelle serate del 16 e 17 luglio, la prestigiosa location di Legnano, in provincia di Milano, ha accolto quasi 1. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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White Dinner Water Show by Villa ReNoir 2026

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