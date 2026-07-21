Washington | trovato morto in casa Daniele Compatangelo corrispondente dalla Casa Bianca

Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca, è stato trovato morto nella sua abitazione a Washington. La notizia è stata resa nota oggi, senza dettagli sulle circostanze del decesso. Compatangelo aveva recentemente pubblicato un'intervista esclusiva con il presidente americano, che aveva portato a una rottura con la premier italiana. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte.

È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca che solo poche settimane fa aveva firmato l’intervista-scoop al presidente americano Donald Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall’ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Nato il 15 novembre 1975 a Savona e corrispondente... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Morto improvvisamente il formoso giornalista Italiano di La7, Daniele Compatangelo aveva 51 anni

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