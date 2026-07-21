Un giudice federale ha sospeso temporaneamente la fusione tra Paramount e Warner Bros, sostenendo che potrebbe violare la legge antitrust. La decisione arriva dopo che una coalizione statale ha presentato ricorso, affermando che l'accordo potrebbe portare a prezzi più elevati e a una riduzione di film e programmi TV disponibili sul mercato. La procedura giudiziaria si concentra sulla possibile restrizione della concorrenza e sulla conformità alle normative antitrust. La trattativa tra le due aziende è ora in pausa.

Un giudice federale ha ordinato un arresto temporaneo della fusione Paramount- Warner Bros. lunedì, poiché una coalizione statale sostiene che violerebbe la legge federale antitrust, portando a prezzi più alti e meno film e programmi TV. Vediamo i dettagli del processo. L’atto del giudice. Il giudice Araceli Martinez-Olguin ha concesso un ordine restrittivo di 14 giorni dopo aver ascoltato l’argomentazione di entrambe le parti venerdì mattina. Paramount aveva precedentemente accettato di non chiudere la transazione prima del 22 luglio. “La dimostrazione degli Stati querelanti dimostra almeno che rimangono domande serie che vanno al merito, pesando a favore di un provvedimento ingiuntivo preliminare”, ha scritto il giudice, aggiungendo che Paramount ha riconosciuto che non sarà danneggiata dal ritardo fino alla fine di settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La fusione Paramount-Warner Bros è a rischio. Il giudice mette in pausa la trattativa: “vogliamo un mercato libero”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BLOCKED | Paramount & Warner Bros. Merger In Jeopardy!!

Notizie e thread social correlati

Warner Bros. e Paramount verso la fusione: Bruxelles prepara il via libera (e ora Hollywood trattiene il fiato)Bruxelles si appresta a concedere l’approvazione all’acquisizione di Warner Bros.

Paramount-Warner Bros, stop temporaneo alla fusione: “Possibili violazioni a norme antitrust”Un giudice federale ha disposto un blocco temporaneo della fusione tra Paramount e Warner Bros.

Temi più discussi: La fusione Paramount-Warner Bros Discovery preoccupa gli esercenti cinematografici; Paramount-Warner Bros, stop temporaneo alla fusione: Possibili violazioni a norme antitrust; Paramount-Warner Bros. Dodici Stati Usa in tribunale contro la maxi fusione di Hollywood (di A. Sarno); Paramount-Warner Bros: gli sceneggiatori e 12 Stati bloccano la fusione da 111 miliardi. Ora che succede?.

Paramount-Warner Bros, stop temporaneo alla fusione: Possibili violazioni a norme antitrust x.com

[Streaming] La fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery affronta nuove cause legali, minacciando il megadeal per il genitore di Star Trek: La verità è che il sogno di David Ellison di portare a termine tutto entro settembre sembra sempre meno probabil reddit

Warner Bros, sospesa la fusione con Paramount: lo stop deciso da un giudice federaleUn giudice federale americano ha ordinato a Paramount e Warner Bros Discovery di sospendere la fusione da 81 miliardi di dollari per almeno due settimane, in modo da concedere agli Stati che contestan ... adnkronos.com

Fusione Paramount-Warner Bros. Discovery, il tribunale frenaLa corte federale accoglie in parte la richiesta di dodici Stati americani. Secondo il giudice, esistono elementi sufficienti per ritenere che l’accordo possa violare le norme antitrust e causare dann ... adnkronos.com