Voci e note dal Rione Sanità con Ensemble Tornaccantà
A Bibbiena, nel giardino di via Bosco di Casina, si svolge fino a fine estate un programma di eventi promosso dalla Fondazione Baracchi. La rassegna comprende rappresentazioni teatrali e incontri, con protagonisti l’Ensemble Tornaccantà e altri artisti. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme vigenti e si inserisce nel calendario culturale locale. Le attività sono aperte al pubblico e gratuite, con un calendario che si rinnova durante tutta la stagione.
Arezzo, 21 luglio 2026 – Va avanti per tutta la bella stagione, nel grande giardino di via Bosco di Casina, a Bibbiena, grazie alla Fondazione Baracchi un cartellone tra teatro e incontri. Tutti gli spettacoli e gli incontri saranno a ingresso libero (previa prenotazione al 338-7299666 con messaggio WhatsApp) e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Stasera 21 luglio alle 21 appuntamento con «Voci e note dal Rione Sanità » con l’Ensemble Tornaccantà. Un concerto, sì, ma anche il racconto in musica di un riscatto, di un rilancio, di una nuova vita per un intero quartiere di Napoli. Tornaccantà porta con sé il meglio della grande... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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