Voci e note dal Rione Sanità con Ensemble Tornaccantà

Notizia in breve

A Bibbiena, nel giardino di via Bosco di Casina, si svolge fino a fine estate un programma di eventi promosso dalla Fondazione Baracchi. La rassegna comprende rappresentazioni teatrali e incontri, con protagonisti l’Ensemble Tornaccantà e altri artisti. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme vigenti e si inserisce nel calendario culturale locale. Le attività sono aperte al pubblico e gratuite, con un calendario che si rinnova durante tutta la stagione.