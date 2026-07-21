Durante la stagione estiva del 2026, si è diffusa una forte preferenza per i top con dettagli a peplo. La tendenza si manifesta attraverso capi con linee più morbide e proporzioni equilibrate, che si abbinano bene con vari outfit. Questa scelta di stile sembra dominare tra le fashioniste, anche come soluzione per nascondere i postumi di cene e aperitivi della sera prima.

S arà l’ Odissea mania. Sarà che in estate ogni stratagemma è valido per nascondere i postumi di cene e aperitivi, il giorno dopo. Ma la tendenza è sotto gli occhi di tutti: l’unico top nell’Olimpo delle tendenze in questa calda stagione 2026 è quello munito di peplo. Un orlo caratteristico e rigonfio, dotato di balze più o meno pronunciate, si posa su bustier e t-shirt, micro canotte e gilet. Outfit di luglio 2026: 5 idee look eleganti per affrontare il caldo con stile X Leggi anche › L’Odissea della moda. Come riprodurre oggi lo stile da dea greca Un dettaglio di stile romantico e pratico insieme, capace di rendere subito cool anche l’outfit più semplice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vita definita e linee più morbide: il top che gioca bene con le proporzioni

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BEAUTIFUL KOREAN ACTRESS WHO BRINGS ANCIENT ELEGANCE TO LIFE

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