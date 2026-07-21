Sabato 25 luglio alle 21,15 si terrà uno spettacolo gratuito nel Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco. L’evento, intitolato “Vita contadina. Storia e canti della tradizione Toscana”, propone una serata dedicata alla cultura rurale della regione. L’iniziativa si svolge in un contesto naturale e archeologico, offrendo uno spettacolo che combina musica e narrazione sulla vita contadina toscana. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Sabato 25 Luglio alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, va in scena Vita contadina Storia e canti della tradizione Toscana, uno spettacolo gratuito. Attraverso documenti storici, novelle, canti e musiche, lo spettacolo racconta la realtà della vita contadina nella Valdichiana aretina dalla fine del '700 al secolo scorso. Con A lessandra Bedino Giuliana Bianchi Giovanni Visibelli Lisetta Luchini – chitarra e voce Marta Marini - mandolino Alessandro Moretti – fisarmonica. Le Serate di Castelsecco – 2026 si svolgono Nel magnifico scenario del parco archeologico di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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