Virtus | un weekend al top

Durante il weekend, gli atleti dell'Atletica Virtus hanno ottenuto diversi successi nelle competizioni outdoor. La squadra ha continuato a migliorare le proprie prestazioni con risultati di rilievo. La stagione in corso registra un aumento di performance tra i membri del team, che hanno partecipato a diverse gare. I risultati ottenuti sono stati documentati attraverso le classifiche ufficiali delle competizioni di atletica leggera. La squadra si prepara ora alle prossime sfide in programma.

Ancora un weekend ricco di grandi successi per l’Atletica Virtus. Continua in crescendo la stagione outdoor degli atleti biancazzurri ancora protagonisti di risultati eccezionali. Il fine settimana appena trascorso infatti ha messo in archivio ottime prestazioni degli atleti impegnati a Fucecchio ai Campionati toscani individuali Assoluti e Promesse. Obiettivo centrato per Alessandro Santangelo che, a caccia del minimo per i Campionati del mondo Under 20 di Eugene sui 5000 metri, davanti al pubblico di casa e con il sostegno di vecchi e nuovi compagni di squadra, ha sfoderato una prova di livello assoluto strappando il pass per i mondiali e stabilendo nel contempo, al primo anno di categoria Juniores, l’undicesima miglior prestazione di sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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