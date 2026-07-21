Vincita enorme al Superenalotto ma non viene ancora reclamata | che succede ora

Notizia in breve

Una grande vincita al Superenalotto non è ancora stata reclamata, anche se il biglietto vincente è stato acquistato mesi fa. La schedina, trovata in un cassetto, non è ancora stata consegnata all’ufficio premi. La persona che aveva acquistato il biglietto non si è ancora presentata per il riconoscimento. La somma, che sarebbe potuta diventare una fortuna, rimane in sospeso.