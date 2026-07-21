Nella sala consiliare di Villaricca si è svolto un incontro intitolato “Emergenza Educativa – come ricostruire l’alleanza tra famiglie, istituzioni e territorio”. L’evento si è concentrato sulla collaborazione tra queste realtà per affrontare le difficoltà educative. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o dettagli su interventi specifici. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e delle famiglie, senza ulteriori informazioni sui contenuti discussi.

“Unire le forze per sostenere le famiglie e i ragazzi: è stato questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Emergenza Educativa – come ricostruire l’alleanza tra famiglie istituzioni e territorio”, che ha avuto luogo ieri nella Sala Consiliare del comune di Villaricca. Insieme rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, magistrati, educatori e psicologi, per tracciare un percorso. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Villaricca. Emergenza educativa, incontro sul tema in sala consiliare

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