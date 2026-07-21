emergenza educativa incontro sul tema in sala consiliare

Nella sala consiliare di Villaricca si è svolto un incontro sul tema dell’emergenza educativa. L’obiettivo era unire le forze tra famiglie, istituzioni e territorio per affrontare le criticità del settore. Partecipanti hanno discusso di come ricostruire l’alleanza tra i vari attori coinvolti. Non sono state annunciate misure specifiche o decisioni immediatamente adottate. L’evento si è concentrato sulla condivisione di prospettive e sulla volontà di collaborare per trovare soluzioni.

“Unire le forze per sostenere le famiglie e i ragazzi: è questo l’obiettivo dell’incontro ‘Emergenza Educativa’ come ricostruire l’alleanza tra famiglie istituzioni e territorio, che ha avuto luogo ieri nella Sala Consiliare di Villaricca. Insieme rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, magistrati, educatori e psicologi, per tracciare un percorso comune per l’area nord di napoli L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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