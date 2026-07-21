villa stabia diventa mamma a 57 anni grazie alla pma

Una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le procedure di Pma sono diventate più avanzate e consentono di realizzare i desideri di maternità anche a età elevate. La nascita è avvenuta in una struttura specializzata e si tratta di un caso che evidenzia il progresso delle tecniche di fecondazione assistita. La donna ha portato a termine la gravidanza con successo dopo aver utilizzato le tecniche di inseminazione o fertilizzazione in vitro.

Le tecniche di Pma sono sempre più all’avanguardia e riescono a realizzare con sempre maggiore efficacia i desideri di quelle donne che sognano la maternità. Dopo la storia di Flavia Alvaro, diventata mamma a 63 anni a Viareggio, da Castellamare di Stabia arriva oggi la vicenda di una 57enne, diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita. Il risultato, definito un importante traguardo nel campo della medicina della riproduzione e della ginecologia, è stato raggiunto a Villa Stabia, come comunicato dall’ufficio stampa del gruppo Omnia Salute-Pma e medicina rigenerativa, che ha reso noto il lavoro dell’équipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo e composta dai dottori Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Castellammare di Stabia, diventa madre a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistitaUna donna di 57 anni ha partorito un bambino presso Villa Stabia a Castellammare di Stabia.

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A Villa Stabia, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino grazie a un percorso di procreazione assistita. Entrambi stanno bene e i genitori si dicono entusiasti per il traguardo raggiunto con impegno. Continua la lettura : ift.tt/lTFW3qO x.com

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Castellammare - Mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita, nasce un bambino a Villa StabiaUn percorso di medicina, ricerca e speranza seguito dall’équipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo. Madre e neonato stanno bene dopo il parto avvenuto nella clinica di Castellammare di Stabia. stabiachannel.it