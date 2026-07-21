Sul retro della maglia del club sono state ufficialmente inserite due X, che rappresentano i 19 o 20 anni di presidenza di un ex presidente. La decisione è stata confermata con una comunicazione ufficiale, rendendo evidente la durata del mandato sulla divisa. La presenza delle due X è visibile e si distingue dal colore turchese, mentre sulla carta ufficiale il nome di un altro ex presidente è stato indicato come referente.

Tempo di lettura: 2 minuti Finalmente messo nero su bianco, o meglio ciano (e non Camillo si intende che aveva il numero 10, quindi X) su turchese ed ecco l’ufficialità a quello che è stato il dubbio per anni. Le stagioni di presidenza di Vigorito sono 19 o 20? Con questa mossa, il patron ha messo fine ai dubbi, ha certificato che anche quella della prima e storica promozione in B gli appartiene. Le due X sulla maglia stanno a rappresentare i 20 anni di presidenza. Eppure quell’anno ci fu la cessione del 100% delle quote. Sul sito ufficiale del Benevento Calcio apparve la notizia: “ Trattativa chiusa. Il nuovo titolare del Benevento Calcio spa è Fabbrocini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vigorito presidente: 19 o 20 anni? Sulla maglia le due X, sulla carta c’è Pallotta

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