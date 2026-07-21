Sono stati inaugurati 16 nuovi moduli abitativi presso il centro di formazione dei vigili del fuoco a Terni. I moduli sono destinati ad accogliere il personale durante i periodi di formazione e servizio. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei vigili del fuoco. I nuovi alloggi aumentano la capacità di ospitalità del centro, che ora dispone di venti unità abitative in totale.

Inaugurati 16 nuovi moduli abitativi del centro di formazione dei vigili del fuoco di Terni. I nuovi alloggi destinati all’ospitalità del personale dei vigili del fuoco al centro di formazione territoriale incrementano la capacità ricettiva di ulteriori 16 posti letto oltre ai 20 già disponibili, contribuendo in maniera significativa al potenziamento delle attività formative e logistiche connesse ai corsi di formazione ospitati dalla struttura. L’evento si è svolto alla presenza del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del direttore centrale per la formazione Francesco Notaro, del direttore regionale dell’Umbria Valter Cirillo e del comandante di Terni Daniele Mercuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco. Venti nuovi moduli abitativi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Careers in National Security: Uniformed Roles to Cyber Defense | Module 17.2

Notizie e thread social correlati

Puglia: 39,6 milioni per nuovi moduli abitativi e accoglienza diffusaIn Puglia sono stati stanziati 39,6 milioni di euro per la realizzazione di nuovi moduli abitativi e progetti di accoglienza diffusa.

Vigili del fuoco, arriva un traguardo internazionale:"certificati i moduli Usar Light e MediumI Vigili del fuoco italiani hanno ottenuto una certificazione internazionale presso Pisa, dove sono stati riconosciuti i moduli Usar Light e Usar...

Temi più discussi: Maltempo nel Bellunese: 17 interventi dei vigili del fuoco; I vigili del fuoco intervengono per spegnere venti roghi estivi nel Catanese; Vento forte nelle Marche, 70 interventi dei Vigili del fuoco; Morto durante una esercitazione Piero Isola, elisoccorritore dei Vigili del Fuoco. Il cordoglio della UIL FP VVF.

I vigili del fuoco intervengono per spegnere venti roghi estivi nel Catanese x.com

Roghi in Molise: evacuate abitazioni a Tufara, Vigili del fuoco in azioneIl 20 luglio 2026, il Molise è stato interessato da incendi che hanno colpito le aree tra Campobasso e Ferrazzano e la zona di Tufara. A Tufara, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzion ... it.blastingnews.com

Caldo e incendi, trenta interventi dei Vigili del Fuoco solo nel ViboneseIl caldo di questi giorni e il vento che sta colpendo alcune zone della calabria favoriscono gli incendi. Particolarmente interessati, il Cosentino e il Vibonese. In quest'ultima area sono stati circa ... rainews.it