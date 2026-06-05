Un cucciolo di capriolo è rimasto intrappolato in una buca a Mandello del Lario nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo e lo hanno estratto dall’area. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni. L’animale è stato messo in sicurezza e successivamente liberato in un’area adatta alla sua ripresa. L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti.

Mandello del Lario (Lecco), 5 giugno 2026 – Operazione animal rescue a Mandello del Lario. Un cucciolo di capriolo nel pomeriggio di oggi è caduto in una buca. Era troppo fonda per lui e non riusciva a saltarne fuori. Rischiava di morire di stenti in quel buco in riva al lago di Como al Moregallo, enclave di Mandello sulla sponda occidentale del ramo lecchese del Lario. Per fortuna alcuni passanti se ne sono accorti e hanno chiesto aiuto. https:www.ilgiorno.itleccocronacamandello-cucciolo-di-capriolo-intrappolato-in-una-buca-lo-salvano-i-vigili-del-fuoco-hcyouc2w A recuperare il cucciolo di capriolo ci hanno pensato i vigili del fuoco di una Squadra nautica che erano di pattuglia sul lago e i colleghi arrivati via terra a bordo di un'autopompa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mandello, cucciolo di capriolo resta intrappolato in una buca: lo salvano i vigili del fuoco

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