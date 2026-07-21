Vigili del Fuoco il paradosso dei posti zero a Messina Barbagallo Fise | Pronti allo stato di agitazione

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Segreteria Provinciale della FISI Vigili del Fuoco di Messina, supportata dalla struttura nazionale, lancia un durissimo allarme contro l'Amministrazione centrale a seguito dell'ultima mobilità nazionale per i ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto. Il provvedimento certifica l'assenza di posizioni carenti nel Comando peloritano, in totale contraddizione con i dati reali sulla drammatica carenza organica e sulla complessità del territorio. Una situazione critica che accomuna diversi comandi in tutta Italia, da Palermo a Cosenza, Reggio Calabria, Caserta e Vercelli, spingendo il sindacato a chiedere un'immediata rettifica e a proclamare lo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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VIGILI DEL FUOCO - IL CASO MESSINA: IL PARADOSSO DEI POSTI ZERO

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