La Segreteria Provinciale della FISI Vigili del Fuoco di Messina, supportata dalla struttura nazionale, lancia un durissimo allarme contro l'Amministrazione centrale a seguito dell'ultima mobilità nazionale per i ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto. Il provvedimento certifica l'assenza di posizioni carenti nel Comando peloritano, in totale contraddizione con i dati reali sulla drammatica carenza organica e sulla complessità del territorio. Una situazione critica che accomuna diversi comandi in tutta Italia, da Palermo a Cosenza, Reggio Calabria, Caserta e Vercelli, spingendo il sindacato a chiedere un'immediata rettifica e a proclamare lo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Messina.

© Gazzettadelsud.it - Vigili del Fuoco, il paradosso dei "posti zero" a Messina. Barbagallo (Fise): "Pronti allo stato di agitazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIGILI DEL FUOCO - IL CASO MESSINA: IL PARADOSSO DEI POSTI ZERO

Notizie e thread social correlati

Treni, aerei, pullman, scuola, sanità: sciopero Vigili del fuoco, agitazione di quattro oreUn sciopero di 24 ore coinvolge i trasporti, con possibili disagi su treni, aerei e pullman.

Terremoto in Venezuela: Ciro Bolognese, comandante dei vigili del fuoco di Varese, guida gli aiuti italiani: «Pronti a salvare più vite possibili»Un team di 41 vigili del fuoco italiani, guidato da Ciro Bolognese, è stato inviato in Venezuela per interventi dopo il terremoto che ha colpito il...

Temi più discussi: Si conclude con successo l'esperienza Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco.; Nuova autobotte per i vigili del fuoco di Mezzana; Vigile del fuoco stroncato da un malore durante un'esercitazione in Sardegna; Vigile del fuoco morto in sardegna, Conapo: profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Isola.

Vasto incendio a Squillace, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte(ANSA) - SQUILLACE LIDO, 21 LUG - Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a Squillace, in località Impise, per domare un vasto incendio di vegetazione che si è sviluppato, dalla tarda serata, in un' ... msn.com

Perde il controllo della bici e precipita per metri sugli scogli, momenti di paura sul Garda (FOTO): donna recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedaleRIVA DEL GARDA. Momenti di paura per una ciclista la scorsa notte a Riva del Garda: perde il controllo della bici e precipita per metri finendo tra gli scogli, trasportata in ospedale. L'allarme è sca ... ildolomiti.it