È stato vietato l’uso di smalti e gel per unghie con glitter d’argento CI 77820 a causa di potenziali rischi tossici per la riproduzione. Chi possiede ancora questi prodotti in casa dovrebbe smaltirli seguendo le indicazioni locali per i rifiuti speciali. Fino a poco tempo, erano molto popolari per creare effetti riflettenti e glitterati sulla manicure, con riflessi metallici e lucidi che richiamavano le luci di una discoteca.

Fino a poco tempo fa erano il simbolo della manicure scintillante. Bastava muovere leggermente la mano sotto una luce per ritrovarsi con un piccolo spettacolo di riflessi metallici, effetto specchio e glitter argentati degni di una mini sfera da discoteca. Oggi, però, proprio alcuni di quei brillantini sono finiti sotto i riflettori. ma questa volta non per una questione di stile. Dal 1° maggio 2026 l’Unione Europea introduce una restrizione che vieta l’utilizzo del colorante argento identificato con il codice Colour Index CI 77820 nei prodotti per unghie, nell’ambito del Regolamento (UE) 202678. La misura riguarda alcune categorie di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vietati smalti e gel per unghie con glitter d’argento CI 77820: possibili effetti tossici per la riproduzione. Cosa fare se abbiamo ancora dei prodotti in casa?

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Sostanze Cancerogene o Tossiche, Addio a Smalti e Gel Glitterati. Cosmetici Vietati

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