VIDEO | TNA Xplosion del 20.072026

Il 20 luglio 2026 è andata in onda una puntata di TNA Xplosion. Durante la trasmissione sono stati presentati vari contenuti, tra cui un'intervista a un wrestler che ha annunciato la partecipazione alla Royal Rumble come evento di ritiro. È stata mostrata anche una nuova alleanza tra due wrestler e un match a RAW con Seth Rollins coinvolto.

Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: AJ Styles spiega perché ha scelto la Royal Rumble per il suo ritiro e racconta il momento più. WWE: Nuova alleanza all’orizzonte? Solo Sikoa sorprende Seth Rollins a RAW WWE: Raw, la card del 20 luglio. Seth Rollins apre lo show, sfida tra Jacob Fatu e LA Knight CM Punk: “Cody Rhodes è paranoico, ma io non lo pugnalerò alle spalle. Non sono John Cena. Non sono. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: TNA Xplosion del 20.07.2026.

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BDE vs. Jason Hotch | TNA Xplosion June 12, 2026

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