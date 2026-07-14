VIDEO | TNA Xplosion del 13.072026

La federazione AEW ha intentato una causa contro i produttori di Queen of the Ring per un importo di 105 milioni di dollari. La notizia arriva in un video pubblicato il 13 luglio 2026 sulla piattaforma TNA Xplosion. In appena cinque secondi, è possibile impostare Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguirla su Google News.

Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. AEW: La federazione fa causa ai produttori di Queen of the Ring per 105.000 dollari di compensi di sponsorizzazione. CM Punk: “Gente come me e Sami ha raggiunto il Top senza che nessuno ci credesse!” WWE: Stephanie Vaquer pronta al rientro? La compagnia avrebbe già una data indicativa WWE: Brock Lesnar e Paul Heyman tendono una trappola a Oba Femi, ma il piano si ritorce contro di. Will Ospreay: “Ho declinato l’offerta della WWE per far parte della NJPW.” Maxxine Dupri, la WWE ha già deciso il suo futuro dopo il turn heel? Emergono i primi retroscena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: TNA Xplosion del 13.07.2026.

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