VIDEO | MLW Fusion del 19.072026

Un wrestler ha spiegato di aver scelto la Royal Rumble come momento di ritiro, senza specificare il motivo. In un altro evento, un wrestler ha sorpreso il campione Seth Rollins durante una puntata di RAW. La card della prossima puntata di RAW è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sui partecipanti. Inoltre, si parla di una possibile nuova alleanza tra wrestler, ma senza conferme ufficiali.

Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: AJ Styles spiega perché ha scelto la Royal Rumble per il suo ritiro e racconta il momento più. WWE: Nuova alleanza all’orizzonte? Solo Sikoa sorprende Seth Rollins a RAW WWE: Raw, la card del 20 luglio. Seth Rollins apre lo show, sfida tra Jacob Fatu e LA Knight CM Punk: “Cody Rhodes è paranoico, ma io non lo pugnalerò alle spalle. Non sono John Cena. Non sono. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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MLW Fusion: 6/20/26 Recap

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