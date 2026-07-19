VIDEO | MLW Fusion del 18.072026

Nella notte, l’episodio di MLW Fusion trasmesso il 18 luglio 2026 ha mostrato un match a quattro per il titolo Middleweight. I lottatori in gara erano Kushida, Templario, Alan Angels e Taiji Ishimori. La puntata includeva anche segmenti di intrattenimento tipici della compagnia. La trasmissione si è svolta in occasione dell’evento FantasticaMania USA.

Ecco l’episodi odi questa notte di MLW Fusion a tem FantasticaMania USA. Vedremo un epico match a 4 per il titolo Middleweight della MLW tra Kushida, Templario, Alan Angels e Taiji Ishimori e il solito interessante intrattenimento della compagnia di Court Bauer. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Seth Rollins e Tyrese Haliburton rovinano la festa di Roman Reigns e Jalen Brunson a Saturday Night’s Main. VIDEO: Saturday Night’s Main Event del 18.07.2026 – Evento completo in streaming. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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MLW Fusion: 7/18/26 Recap

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