Vicario resta nei radar | lui aspetta solo la Juve ma… Gli aggiornamenti e i possibili scenari per la porta

Da juventusnews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vicario aspetta una decisione dai dirigenti della Juventus sulla sua possibile entrata in rosa come portiere. Tuttavia, la priorità della società resta il portiere argentino, Dibu Martinez. La società sta valutando le opzioni disponibili e non ha ancora preso una decisione definitiva su eventuali acquisti o cambiamenti nella rosa dei portieri. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui termini dell’eventuale operazione è stato comunicato ufficialmente.

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di Luca Fioretti Vicario attende la decisione dei dirigenti della Juventus per quanto riguarda la porta, ma la priorità alla Continassa resta sempre il Dibu Martinez. Le manovre per la porta riservano importanti novità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport,  Guglielmo Vicario è stato proposto in queste settimane dal suo agente a diversi club di Serie A tra cui la Juve. L’estremo difensore  lascerà il Tottenham  in questa sessione estiva per trovare spazio: il portiere gradisce la destinazione e  fino a quando ci sarà la possibilità di andare alla Juve  intende  mettere in stand by tutte le altre opzioni. Inoltre, è un’operazione che potrebbe andare in porto facilmente, visto che  gli Spurs hanno aperto al prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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