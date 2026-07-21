viaggiare da soli boom di richieste in agenzia in tanti partono senza compagnia anche verso mete esotiche

Le richieste di viaggi in solitaria sono aumentate significativamente nelle agenzie di viaggio, con molte persone che partono senza accompagnatori, anche verso destinazioni esotiche. Questo trend si riscontra in diverse fasce di età e tipologie di destinazioni, evidenziando una crescente domanda di esperienze individuali. Le agenzie segnalano un incremento di prenotazioni di pacchetti e voli dedicati a chi sceglie di viaggiare da solo. La tendenza si manifesta in modo consistente in diversi periodi dell’anno, senza evidenti variazioni stagionali.

Firenze, 21 luglio 2026 - Non è più una scelta di nicchia, né tantomeno una necessità dettata dalle circostanze. Il viaggio in solitaria è diventato un fenomeno sempre più diffuso anche tra i fiorentini, che scelgono di partire da soli per mettersi alla prova, ritagliarsi un'esperienza personale o semplicemente perché non vogliono rinunciare a una vacanza aspettando la compagnia giusta. Un cambiamento che riflette una trasformazione culturale più ampia e che le agenzie di viaggio del territorio registrano con crescente frequenza. "Nei Paesi del Nord Europa il solo travel rappresenta da anni molto più di una semplice vacanza – spiega Irene Floris, presidente delle agenzie di viaggio di Confartigianato Firenze –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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