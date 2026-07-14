Non più soltanto monumenti, spiagge e musei. Nell’estate 2026, per molti giovani, la prima tappa di un viaggio potrebbe essere un mercato rionale, un forno storico o un piccolo chiosco di street food. Si chiama snackpacking ed è la nuova tendenza che invita a conoscere una destinazione attraverso i suoi assaggi più caratteristici, possibilmente economici, autentici e facili da consumare passeggiando. Il fenomeno coinvolge soprattutto Millennial e appartenenti alla Generazione Z. Secondo i dati del Global Travel Trends Report citati nel comunicato di BWH Hotels Italy & South-East Europe, l’89% dei giovani considera l’assaggio delle specialità locali una parte fondamentale del viaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Snackpacking, il nuovo modo di viaggiare passa dal cibo: le 10 mete da assaggiare nell’estate 2026

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