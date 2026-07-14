Snackpacking il nuovo modo di viaggiare passa dal cibo | le 10 mete da assaggiare nell’estate 2026
Nell’estate 2026, molti giovani sceglieranno di iniziare i loro viaggi visitando mercati rionali, forni storici e chioschi di street food, piuttosto che monumenti o musei. La tendenza, chiamata snackpacking, mette al primo posto il cibo locale come parte dell’esperienza di viaggio. Le dieci mete più gettonate includono queste tappe gastronomiche, che diventano il punto di partenza di molte escursioni estive.
Non più soltanto monumenti, spiagge e musei. Nell’estate 2026, per molti giovani, la prima tappa di un viaggio potrebbe essere un mercato rionale, un forno storico o un piccolo chiosco di street food. Si chiama snackpacking ed è la nuova tendenza che invita a conoscere una destinazione attraverso i suoi assaggi più caratteristici, possibilmente economici, autentici e facili da consumare passeggiando. Il fenomeno coinvolge soprattutto Millennial e appartenenti alla Generazione Z. Secondo i dati del Global Travel Trends Report citati nel comunicato di BWH Hotels Italy & South-East Europe, l’89% dei giovani considera l’assaggio delle specialità locali una parte fondamentale del viaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie e thread social correlati
Estate 2026: Crotone tra le 10 mete meno note da scoprireDurante l’estate 2026, Crotone si trova tra le dieci destinazioni meno conosciute a livello mondiale.
Le novità food trends dell’estate: sensorialità del cibo, un nuovo modo di mangiareQuest’estate, le tendenze alimentari puntano sulla sensorialità del cibo, offrendo un’esperienza più coinvolgente e multisensoriale.