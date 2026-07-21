Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 21 luglio 2026, si registrano rallentamenti sulla viabilità principale di Roma e zone limitrofe. La rete di trasporto pubblico presenta alcune deviazioni e ritardi, con traffico intenso in alcune arterie principali. Non ci sono stati incidenti o chiusure straordinarie segnalate, ma si consiglia di evitare le aree più congestionate e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con una notizia che riguarda il quartiere Aurelio a causa di un incendio divampato nel parco Dell'Acqua fredda è chiusa al traffico via Aurelia tra via Gregorio XI il raccordo anulare in direzione di Civitavecchia chiuse in entrambe le direzioni via di Acquafredda via di Boccea via Nazareth e via Gregorio XI è in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco andiamo ora sul raccordo in carreggiata interna un incidente sta provocando incolonnamenti tra Magliano e Aurelia per traffico si rallenta tra centrale del latte La Rustica e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 21 luglio 2026, un incidente sulla Roma-Fiumicino ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it

Rieti: assessora Lavori pubblici Lazio, bene impegno Regione per rilancio del TerminilloL'impegno della Regione Lazio per il rilancio del Terminillo si concretizza grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale, che ... agenzianova.com