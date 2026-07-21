Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:40 del 21 luglio 2026, Astral infomobilità segnala nuovamente rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. La rete stradale presenta congestioni e traffico intenso in diverse zone della città. Non sono stati riportati incidenti o interruzioni di carreggiata, ma si consiglia di pianificare percorsi alternativi. La situazione si mantiene critica in alcune arterie principali, con code che interessano anche le uscite autostradali.

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