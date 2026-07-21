Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo in carreggiata in un incidente e sta provocando incolonnamenti tra Pisana e Aurelia più avanti per traffico intenso Ci sono code tra Cassia Veientana e Salaria e a seguire tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sulla Roma Fiumicino qui per un veicolo in panne si sono formate code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana Verso il raccordo passiamo ora al teatro Urbano della A24 è stata riaperta la pressione sulla tangenziale est direzione Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:40Sul raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti, mentre il traffico sulle altre principali strade della regione Lazio si mantiene regolare.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it

Rieti: assessora Lavori pubblici Lazio, bene impegno Regione per rilancio del TerminilloL'impegno della Regione Lazio per il rilancio del Terminillo si concretizza grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale, che ... agenzianova.com