Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 18 | 10

Il 21 luglio 2026 alle 18:10, si segnalano disagi sulla Pontina, con problemi alla viabilità. La regione Lazio, attraverso Astral Infomobilità, ha comunicato che ci sono difficoltà sulla strada, senza specificare le cause. La circolazione risulta rallentata o interrotta in alcune tratte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o tempi di riapertura.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla Pontina a causa di un incendio divampato in viale Vincenzo marronaro si sono formati incolonnamenti da Spinaceto fino al Raccordo in ingresso a Roma attenzione alla presenza di fumo in carreggiata andiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna si rallenta per traffico tra via Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina ancora tra Laurentina e Pontina in esterna abbiamo code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino sino alla Tuscolana ci spostiamo ora sulla tratto Urbano della A24 per chi proviene dal raccordo resta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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