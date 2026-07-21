La Sp181 nel Lodigiano è stata riaperta dopo i disagi causati dal maltempo. Tuttavia, sono state annunciate nuove chiusure sulla Sp234 a Codogno. La riapertura della strada principale è stata confermata, ma alcune tratte sulla Sp234 resteranno chiuse per lavori o verifiche. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di riapertura delle nuove chiusure. La situazione sulla viabilità nel territorio rimane sotto monitoraggio.

Massalengo (Lodi), 21 luglio 2026 – Novità per la viabilità del Lodigiano. Dopo i disagi causati dal maltempo, oggi è slittato, presumibilmente a domani 22 luglio 2026, il sopralluogo finale della Provincia per autorizzare la riapertura della appena ripulita provinciale di Massalengo 187, rimasta bloccata da venerdì, per il crollo di una cascina, in seguito al maltempo. L'asfalto ora è stato ripulito ma va verificata la stabilità di alcuni coppi. Invece la Sp181 Comazzo-Merlino, nel tratto di diramazione, è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di oggi. La strada era chiusa da venerdì sera, perché il forte vento aveva inclinato verso la carreggiata alcuni pali della rete telefonia e dati di Fibercop, rendendo necessario il divieto di transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viabilità nel Lodigiano, riapre la Sp181 ma arrivano nuove chiusure sulla Sp234 a Codogno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nel quartiere arrivano le bancarelle (ma non solo) e dalle 7 del mattino cambia la viabilitàDa questa mattina alle 7, cambia la viabilità nel quartiere per l’allestimento delle bancarelle e delle decorazioni natalizie.

Viabilità nel Lodigiano, riapre la Sp181 ma arrivano nuove chiusure sulla Sp234 a CodognoLa Provincia annuncia tre giorni di lavori sulla Comazzo-Merlino, mentre Anas fermerà il traffico sulla ex Statale 234 tra il 30 luglio e il 4 agosto per la variante alla via Emilia ... ilgiorno.it

Massalengo si rialza dopo il nubifragio: riapre la strada interessata dai crolliConclusi i lavori di sgombero e messa in sicurezza. Ma nel Lodigiano è ancora maltempo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata di lunedì ... msn.com