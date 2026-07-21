È stata raggiunta un'intesa sulla viabilità e il traffico in zona. Sono previsti sensi unici in via della Pace e via Risorgimento, una revisione di corso del Popolo, e il miglioramento degli attraversamenti pedonali. Si prevede l’installazione di nuova segnaletica, dossi rallentatori e si valuta l’installazione di tutor o autovelox. Le misure sono finalizzate a risolvere le criticità di circolazione e sicurezza nell’area.

Sensi unici in via della Pace e via Risorgimento, una revisione complessiva di corso del Popolo, attraversamenti pedonali più sicuri, nuova segnaletica, dossi rallentatori e una riflessione sull’installazione di tutor o autovelox. Sono questi i principali temi emersi dal confronto sulla viabilità di Pontelagoscuro e finiti sul tavolo dell’amministrazione comunale grazie al lavoro del consigliere del Pd Enrico Segala, che nei giorni scorsi ha aggiornato i cittadini con una lunga comunicazione sull’esito dell’incontro avuto con l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman e i tecnici Angelica Mazzina e Alessio Stabellini. Le questioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viabilità e traffico, c’è l’intesa. Segala e Vita Finzi: "Lavoriamo per risolvere le criticità a Ponte"

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Turn Signal Stop Turns Into Fourth Amendment Fishing Expedition

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