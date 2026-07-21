via ponte alle forche chiusa al traffico per controlli al sottopasso ferroviario

Tra il 28 e il 29 luglio, via Ponte alle Forche, vicino al sottopasso ferroviario, sarà chiusa al traffico per effettuare controlli tecnici programmati. La chiusura riguarda un tratto della strada e si rende necessaria per permettere le attività di verifica del sottopasso. Durante quei giorni, sarà vietato il transito nel tratto interessato, con possibili deviazioni indicate dalle autorità locali.

Arezzo, 21 luglio 2026 – . Modifiche alla circolazione tra il 28 e il 29 luglio per consentire lo svolgimento delle attività tecniche. Tra i giorni 28 e 29 luglio 2026 sarà temporaneamente chiusa al traffico via Ponte alle Forche, all'altezza del sottopasso ferroviario, per consentire lo svolgimento di controlli tecnici programmati. Per permettere l'esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, il Comune di San Giovanni Valdarno ha disposto il divieto di transito nel sottopasso ferroviario di Via Ponte alle Forche tra piazza Giuseppe Simonti via Peruzzi. La chiusura entrerà in vigore alle 22 di martedì 28 luglio e resterà attiva fino alle ore 2 di mercoledì 29 luglio 2026, e comunque fino al termine dei lavori qualora le operazioni dovessero richiedere tempi diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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