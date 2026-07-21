La Final Eight di World Cup di pallanuoto maschile si svolge a Sydney dal 23 al 26 luglio, con otto squadre in gara. La competizione si tiene in Australia, con le partite che si disputano nel corso di quattro giorni. La Spagna partecipa alla fase finale del torneo, che si svolge in una piscina coperta all’interno di un complesso sportivo. Le gare sono trasmesse in diretta e coinvolgono le migliori nazionali del mondo.

L’élite della pallanuoto maschile sbarca in Australia a Sydney per disputare la Final Eight di World Cup, in programma da giovedì 23 a domenica 26 luglio. Ci siamo, la Final Eight di World Cup è in arrivo. 4 giorni di sfide in Australia mettono di fronte le migliori 8 squadre al Mondo, pronte a darsi battaglia per cercare di spodestare la Spagna. Stesso scenario anche a Sydney dove la competizione promette grande spettacolo in vasca, pur considerando un filo indietro Georgia, Montenegro e i padroni di casa dell’Australia. La Spagna resta saldamente la squadra da battere. Con il tecnico David Martin che ha chiamato in Nazionale che sta provando a svecchiare l’organico. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Via alla Final Eight di World Cup a Sydney, assalto alla Spagna: le date

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Argentina stuns Egypt to advance to final eight in World Cup

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