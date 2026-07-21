Quattro giorni di sfide ad altissimo livello per assegnare l’ultimo trofeo della stagione. L’universo della pallanuoto maschile si sposta a Sydney, in Australia, per disputare la Final Eight di World Cup, torneo che inizierà giovedì 23 e si concluderà domenica 26 luglio. Le otto formazioni partecipanti si allineano ai nastri di partenza per decidere la squadra che raccoglierà l’eredità della Spagna, vincitrice dell’edizione del 2025. A Podgorica, gli iberici hanno superato, al termine di una battaglia, la Grecia, mentre l’Ungheria ha conquistato il gradino più basso del podio piegando ai tiri di rigore la Croazia. Il lotto delle partecipanti, se si escludono forse Georgia, Montenegro e Australia, appare decisamente competitivo e in grado di poter offrire uno spettacolo di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Al via la Final Eight di World Cup, parte la caccia alla Spagna. L’Italia vuole continuare a stupire

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Spain-Argentina World Cup final ends with on-pitch fight

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