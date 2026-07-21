Vi racconto la mia missione nell’Artico a bordo di nave Alliance Scrive Rauti

Da formiche.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la mia missione in Norvegia, ho partecipato a un bilaterale a Tromsø con il sottosegretario di Stato alla Difesa norvegese, Andreas Flåm. La riunione è stata uno dei momenti principali della visita, appena conclusa, a bordo della nave Alliance nell’Artico.

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Il bilaterale a Tromsø con il sottosegretario di Stato alla Difesa norvegese, Andreas Flåm, è stato uno dei passaggi più rilevanti della mia missione in Norvegia, appena conclusa. Un confronto politico ed istituzionale che ha confermato la solidità del rapporto tra Roma e Oslo e la volontà comune di rafforzare la cooperazione nell’High North, in un momento storico in cui l’Artico sta assumendo un peso specifico crescente per la sicurezza europea ed euro-atlantica. Non si è trattato soltanto di proseguire un dialogo consolidato ma di condividere strategie e prospettive. Italia e Norvegia guardano infatti all’Artico come ad un quadrante in cui si intrecciano sicurezza, innovazione, ricerca scientifica, libertà di navigazione e tutela delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

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