Mondiali 2026 Tardelli furioso | Vergogna chi l' ha messo lì | Argentina-Inghilterra è un caso

Durante la semifinale di Atlanta, si sono verificati episodi di tensione tra le squadre coinvolte, con scene che hanno attirato l’attenzione. Prima della partita tra Spagna e Argentina, che si è conclusa con la vittoria dell’Argentina grazie ai gol di Fernandez e Martinez contro l’Inghilterra, sono stati sollevati commenti critici riguardo alla posizione di alcune persone o figure coinvolte nella gestione dell’evento. Un commentatore ha espresso forte disapprovazione, definendo la situazione come una “vergogna”.

L'attesissima finale tra Spagna e Argentina è servita, ma prima del ribaltone firmato da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez contro l' Inghilterra, a prendersi la scena è stato il clima incandescente della semifinale di Atlanta. Il primo tempo, più che per il gioco, ha fatto discutere per la lunga serie di interventi durissimi che ha acceso anche lo studio di Rai 1, dove Marco Tardelli e Paulo Roberto Falcao non hanno nascosto tutto il loro disappunto. L'ex centrocampista campione del mondo del 1982 è stato il più duro nei confronti della direzione arbitrale. Già dopo pochi minuti, davanti ai continui contrasti, ha sbottato: "Una partita che inizia e già Paredes fa un fallaccio senza motivo — ha tuonato — Una vergogna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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MONDIALE TRUCCATO PER FAR VINCERE MESSI LE VERGOGNOSE PAROLE DEL CT DELLEGITTO DOPO LA SCONFITTA

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