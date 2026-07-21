A Parigi, Londra e Madrid si utilizzano diverse strategie per la gestione del verde pubblico, includendo sistemi di irrigazione, controlli e tecnologie GPS. Roma ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro in cinque anni per affrontare le ondate di calore, con interventi che coinvolgono anche il verde urbano. Questi interventi mirano a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle aree verdi nelle città europee.

Mentre Roma finanzia un piano da 50 milioni in cinque anni per contrastare le ondate di calore (a metà luglio in piazza dei Cinquecento si sono superati i 50 gradi), quali sono le strategie green delle altre città europee? Il Plub (Piano locale di urbanistica bioclimatica), adottato da Parigi nel novembre 2024, punta ad assicurare 10 metri quadrati di spazio urbano per abitante entro il 2040. Per quanto riguarda gli alberi — la Ville Lumière ne conta 200mila ed è in corso la piantumazione di altri 170mila esemplari entro la fine di quest’anno, 155mila già messi a dimora a giugno — le regole per la sostituzione sono molto stringenti: la compensazione si basa infatti sullo stadio di crescita e la maturità dell’albero. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Verde pubblico a Parigi, Londra e Madrid: irrigazione, controlli e gps, tutte le strategie

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