L’estate dell’Inter si prospetta ricca di mosse sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare diversi reparti. Sono previsti almeno due acquisti in difesa e uno a centrocampo. La società sta valutando le situazioni di alcuni giocatori in uscita, mentre le trattative per gli arrivi sono in fase di definizione. La rosa attuale potrebbe quindi subire modifiche significative, con alcuni addii ufficializzati e altri ancora in discussione. Le strategie sono state comunicate, ma non ancora tutte confermate.

La premessa è d’obbligo: quello di martedì mattina non sarà l’unico vertice di Chivu coi piani alti interisti. Le riunioni continueranno. L’Inter sta già lavorando a un nuovo vestito con ago e filo. Sul tavolo ci sono varie idee, diverse bozze di programma e un filo nerazzurro che porta ai due reparti da ritoccare: la difesa, dove saluteranno Acerbi, Darmian e forse anche De Vrij – con Carlos Augusto e Bisseck da valutare – e il centrocampo, dove invece diranno addio Frattesi e Mkhitaryan. La priorità dell’Inter è scritta in grassetto e porta alla bandiera francese: Manu Koné. Questione di caratteristiche: il centrocampista della Roma, già cercato la scorsa estate, rappresenta il classico mediano “fisico” che stanno cercando gli interisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porta, difesa, centrocampo, addii: tutte le strategie dell'Inter per l'estate

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Calciomercato: le mosse delle squadre di Serie A!

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