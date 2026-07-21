Entra nel vivo " Venti d’estate ", la ricca rassegna promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, pronta ad animare sia il borgo collinare che le frazioni a valle tra musica, arte e gastronomia. Ad aprire il fittissimo calendario tra ieri e oggi il cuore del capoluogo sarà dedicato alle celebrazioni in onore del grande compositore Gaspare Spontini. Parallelamente, a Scorcelletti prende il via la 17ª edizione della " Musica mercato e festa del pesce ", organizzata dal circolo ricreativo Scorcelletti Asp presso il parco pubblico: sei serate consecutive, dal 21 fino al 26 luglio, all’insegna della convivialità, con stand gastronomici a base di specialità tradizionali e piatti di mare, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Terra de Festes | Les Festes Patronals en honor a Sant Joan Baptista de Catral

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Argomenti più discussi: Venti d’estate, celebrazioni in onore del grande compositore; Eventi segnalati dai Comuni; Il Papa: i venti di guerra non spengano la speranza, si torni al dialogo; Vento d’estate si sposta per una serata speciale in Corte Morpurgo con The thin ice.

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(Spoilers Extended) I capitoli campione de I Venti erano una porzione molto più grande di quanto ci si aspettasse reddit

Nave #AmerigoVespucci si avvicina a Baltimora , dove prenderà parte alle celebrazioni della Sail 250. Ma il mare non concede pause. Tra vento, rollio e beccheggio, l’equipaggio continua quotidianamente le attività operative e manutentive per manten x.com