Il primo cittadino di Milano, beccato con un trust segreto, non sgombra il campo dai dubbi sui suoi conflitti d’interessi. I due milioni che Finalter ha incassato da Engineering restano senza spiegazione. Da Palazzo Marino non è ancora arrivato un quadro completo dei rapporti con Engineering: quali lavori siano stati svolti, da quali uffici o società siano stati commissionati, in quali anni e per quali importi. Ma anche sul fronte mediatico il caso resta sottotraccia. Il Corriere della Sera, che ha portato alla luce i quasi 2 milioni di euro pagati da Engineering a Finalter e gli accertamenti della Procura di Milano, ieri ha confinato la vicenda nelle pagine locali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La stampa chiude un occhio su Sala ma adesso il sindaco deve chiarire

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