La stampa chiude un occhio su Sala ma adesso il sindaco deve chiarire
Il primo cittadino di Milano, beccato con un trust segreto, non sgombra il campo dai dubbi sui suoi conflitti d’interessi. I due milioni che Finalter ha incassato da Engineering restano senza spiegazione. Da Palazzo Marino non è ancora arrivato un quadro completo dei rapporti con Engineering: quali lavori siano stati svolti, da quali uffici o società siano stati commissionati, in quali anni e per quali importi. Ma anche sul fronte mediatico il caso resta sottotraccia. Il Corriere della Sera, che ha portato alla luce i quasi 2 milioni di euro pagati da Engineering a Finalter e gli accertamenti della Procura di Milano, ieri ha confinato la vicenda nelle pagine locali. 🔗 Leggi su Laverita.info
Multi SubMy Grandpa Was Actually an Immortal Cultivator
Notizie e thread social correlati
Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma… Adesso penso solo al Mondiale»L’esterno offensivo, noto per il suo legame con la squadra di Frosinone, ha dichiarato di essere legato alla società e di considerarla per sempre la...
Douglas Luiz vale 26 milioni per la Juventus, ma nessuno lo vuole: adesso Spalletti deve scegliereLa Juventus sta valutando l'acquisto di Douglas Luiz, valutato 26 milioni di euro, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata.
Argomenti più discussi: Biella Jazz Club, festa in piazza per i 60 anni; Sala stampa questura Andria intitolata a dirigente morto nel disastro ferroviario; Roma, sit-in e conferenza stampa di atleti e dirigenti per chiedere una riforma della giustizia sportiva; Quote non dichiarate, Sala in aula. Ci sarà, ma intanto attacca la stampa.
#AUR #Conferenza #stampa LE #ASIMMETRIE DI #GENERE NELLA #SOCIETÀ #UMBRA 14 luglio - ore 9.45 Sala Fiume - Palazzo Donini - Perugia Vai al Comunicato ( tinyurl.com/5u2732c7) agenziaumbriaricerche.it #agenziaumbriaricerche #ricerca #eco x.com
La Polizia di Stato intitola la Sala Stampa della Questura BAT al Primo Dirigente Fulvio Schinzari. La Polizia di Stato ha intitolato questa mattina la Sala Stampa della Questura di Barletta Andria Trani al Primo Dirigente Fulvio Schinzari, nel corso di una cerimo facebook
Giocato con il tempo nella Sala del Crooked House reddit