Una vigilessa è stata investita questa mattina in via Croce a Vallo della Lucania, durante l’attività di regolamentazione del traffico in una zona interessata da lavori stradali. Un’auto guidata da una donna l’ha travolta, sbalzandola in aria. La vigilessa è stata soccorsa e portata in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione della situazione.

Stava regolamentando il traffico veicolare, in una zona interessata da lavori stradali, quando la vigilessa - questa mattina, 21 luglio, in via Croce a Vallo della Lucania in provincia di Salerno - è stata travolta e sbalzata con violenza in aria da un'autovettura guidata da una donna. L'agente della Municipale è caduta a terra e ha anche battuto la testa al suolo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Che hanno stabilizzato la vigilessa e poi trasportata, con un'ambulanza, all'ospedale San Luca dove è ancora ricoverata. Anche il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni della vigilessa ed esprimerle la vicinanza dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Vallo della Lucania, vigilessa travolta da un'auto mentre regola il traffico: ricoverata in ospedale

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